Резников: Россия де-факто уже аннексировала Беларусь

Россия своей политикой фактически осуществила аншлюс Беларуси (аншлюс является синонимом насильственного присоединения, аннексии, – Ред).

Такое мнение во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде высказал министр обороны Алексей Резников.

— После де-факто аншлюса Беларуси у нас появилось дополнительно более тысячи километров границы, которые нужно защищать, особенно в зимний период, — отметил он.

По словам министра, Украина понимает возникшие в связи с этим риски и готовится. В частности, под координацией Совета национальной безопасности и обороны уже отработан алгоритм взаимодействия всех силовых структур на случай возможной гибридной атаки мигрантами с территории Беларуси.

Алексей Резников заверил, что армия будет готова выполнить свою часть работы, если уровень угрозы будет расти.

На днях самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь будет выступать на стороне Кремля “экономически, политически, а главное юридически”.

По его словам, Беларусь займет сторону Москвы, если “Россия окажется перед агрессией Украины”. А в конце ноября Александр Лукашенко назвал временно оккупированный украинский полуостров Крым “российским”.

Он заявил, что Крым был якобы “де-факто российским” и до так называемого референдума, а после него стал “де-юре российским”.