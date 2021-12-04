Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Политика

Ситуация на Донбассе и реформы в Украине: что обсудил Ермак с послами G7 и ЕС

Юля Захарченко редактор ленты
Ситуация на Донбассе и реформы в Украине: что обсудил Ермак с послами G7 и ЕС

Глава Офиса президента Андрей Ермак встретился с послами стран Большой семерки и Европейского Союза в Украине. Они обсудили несколько важных тем.

Среди них – процесс мирного регулирования ситуации на Донбассе, возвращение временно оккупированных территорий, стягивание Россией войск возле границ Украины.

По данным Офиса президента, Ермак и послы обсудили повестку дня Трехсторонней контактной группы и будущие инициативы Украины.

По словам руководителя Офиса президента, есть внешние и внутренние силы, заинтересованные в дестабилизации ситуации в Украине. В частности, речь идет о сопротивлении новым реформам.

Послы обсудили принятие закона для усовершенствования правовых основ деятельности Службы безопасности Украины, проведения конкурса по избранию руководителя САП и хода судебной реформы.

Ермак заверил послов, что президент Украины Владимир Зеленский намерен приложить значительные усилия для достижения результата.

Читайте
Разведка США: Россия планирует наступление на Украину с участием 175 тыс. военных

Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка