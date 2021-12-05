Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров на этой неделе во время ужина с десятками своих коллег жестко поспорили по поводу Украины.

Лавров взял слово на ужине Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 1 декабря в Стокгольме, назвав события в Украине в 2014 году “переворотом”. Он также утверждал, что НАТО и Европейский Союз подавляют инакомыслие и угрожают России.

Блинкен в ответ рассказал о событиях 2014 года, в том числе о том, что силы, лояльные тогдашнему президенту Виктору Януковичу, обстреляли мирных демонстрантов в Киеве, убив более 100 человек, а затем тот бежал в Россию. Блинкен также напомнил своему российскому коллеге, что НАТО — оборонный альянс.

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Тем временем президент США Джо Байден предупредил, что он не примет “красные линии”, установленные Москвой, из-за нарастающего опасения, что Россия планирует вторжение в Украину.

Байден заявил, что сделает “очень и очень трудным” вторжение России на территорию Украины.

При этом сотрудники спецслужб опасаются, что вторжение может начаться в начале 2022 года. Украина со своей стороны заявляет, что Россия увеличила численность вооруженных сил на границе и сосредоточила там около 94 000 военнослужащих.