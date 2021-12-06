6 декабря в Харькове на площади Свободы президент Украины Владимир Зеленский открыл торжества к 30-й годовщине Вооруженных сил Украины.

– 30 лет назад мы восстановили независимость Украины. 30 лет назад родились силы, призванные ее защищать, – это ВСУ. Сегодня их день, их профессиональный праздник, сегодня 30-я годовщина со дня создания ВСУ. От всей души поздравляю вас и нас с этим великим днем, – сказал Владимир Зеленский.

Торжества по случаю 30-й годовщины Вооруженных сил Украины 6 декабря проходят одновременно во многих городах Украины.

Между Харьковом, Одессой, Краматорском, селом Озерное Житомирской области, Львовом и Киевом в рамках празднования организовали телемост.

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с Главнокомандующим Вооруженных сил Украины генералом-лейтенантом Валерием Залужным присоединился к мероприятию в Харькове на площади Свободы.