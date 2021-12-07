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Факты / Украина / Политика

В НАТО настроены создать максимальные неудобства для РФ – Кулеба

Татьяна Забожко редактор ленты
Дмитрий Кулеба

Страны НАТО настроены делать все возможное, чтобы сделать военную опцию для России максимально невыгодной.

Об этом 6 декабря в эфире Свободы слова на ICTV сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

– В целом настроение НАТО и коллег, с которыми я встречался во время министерского заседания ОБСЕ, такое, чтобы сделать все возможное, чтобы Россия подумала дважды или трижды (относительно намерения военного вторжения, – Ред.), – подчеркнул министр МИД.

По его словам, именно такую логику Украина изначально закладывала в комплексный пакет сдерживания России.

Последний, по словам Дмитрия Кулебы, состоит из трех элементов – политической коммуникации России, экономических санкций и системной помощи каждой страны по укреплению обороноспособности Украины и ВСУ.

– Мы должны быть реалистами, потому что НАТО как Альянс за нас воевать не будет. Но страны НАТО (каждая отдельно на двустороннем треке) могут многое сделать. Именно к этому их призвал генсек НАТО, – сказал Дмитрий Кулеба.

Фото: Правительственный портал

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