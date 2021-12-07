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Факты / Украина / Политика

Меньше 20% от потребностей ВСУ: Рахманин разнес оборонный бюджет Украины

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
Меньше 20% от потребностей ВСУ: Рахманин разнес оборонный бюджет Украины

Часть бюджета, выделенная на вооруженные силы Украины, покрывает от 15 до 20 процентов от их потребностей.

Об этом сообщил в программе Свобода слово народный депутат от партии Голос Сергей Рахманин.

По его словам, 323 млрд, выделенные на сектор обороны – это большая сумма, но для тех, кто не знает, это не весь сектор безопасности, а СБУ, УГО, ВМС, Нацгвардия, СНБО и другие спецслужбы, — сказал Рахманин.

Как отметил Рахманин, на оборону было выделено недостаточная сумма денег. По его словам, если говорить о критической сумме, которая идет на ремонт, модернизацию и закупку вооружения, она составляет 28 млрд.

Рахманин добавил, что по сравнению с прошлым годом это сильно меньше. По его словам, весной, когда речь об агрессии не шла, нужды Министерства обороны составляли до 31 млрд грн, и эта сумма составляла от 15 до 20%  от необходимого.

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Фото: ВСУ

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