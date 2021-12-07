7 декабря президент РФ Владимир Путин услышит от главы Соединенных Штатов Джо Байдена очень четкие сигналы о том, к каким шагам прибегнут украинские партнеры в случае военной операции России против Украины.

Об этом в эфире Свободы слова на ICTV сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, тезисы, которые должен озвучить президент США главе Кремля, будут очень убедительными.

Вместе с тем, министр МИД не рассчитывает на то, что во время разговора президентов США и РФ удастся достичь “определенных прорывов”.