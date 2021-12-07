Президента Российской Федерации Владимира Путина может сдержать от военного вторжения на территорию Украины “лишь четкий американский сигнал”.

Такое мнение в эфире Свободы слова на ICTV высказал министр иностранных дел 2014-2019 годов Павел Климкин.

По его убеждению, Путину не мешает комплексный пакет сдерживания России.

– Путина сдерживает только слово Байдена о том, что переход через красную линию обернется ударом по его активам, окружения и ключевых экономических интересах России, – отметил Павел Климкин.

Таким образом, считает экс-министр, сдержать главу Кремля может лишь четкий американский сигнал.

Трансатлантической солидарности в вопросе введения санкций, которая была бы способна разрушить желание России продвигаться вперед, бывший министр сейчас не видит.