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Факты / Украина / Политика

Путина сдерживает только слово Байдена – Климкин

Татьяна Забожко редактор ленты
Павел Климкин

Президента Российской Федерации Владимира Путина может сдержать от военного вторжения на территорию Украины “лишь четкий американский сигнал”.

Такое мнение в эфире Свободы слова на ICTV высказал министр иностранных дел 2014-2019 годов Павел Климкин.

По его убеждению, Путину не мешает комплексный пакет сдерживания России.

– Путина сдерживает только слово Байдена о том, что переход через красную линию обернется ударом по его активам, окружения и ключевых экономических интересах России, – отметил Павел Климкин.

Таким образом, считает экс-министр, сдержать главу Кремля может лишь четкий американский сигнал.

Трансатлантической солидарности в вопросе введения санкций, которая была бы способна разрушить желание России продвигаться вперед, бывший министр сейчас не видит.

Фото: УНИАН

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