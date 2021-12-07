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Факты / Украина / Политика

До 10 лет: Зеленский продлил санкции против 150 причастных к выборам в Крыму

Анастасия Гевко редактор ленты
До 10 лет: Зеленский продлил санкции против 150 причастных к выборам в Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский 7 декабря продлил санкции против ряда лиц, причастных к организации выборов в Госдуму соседней России на территории временно оккупированного Крыма.

Так, Зеленский ввел в действие решение СНБО от 10 ноября, согласно которому срок санкций увеличили с трех лет до десяти.

Об этом сообщается в указе №623/2021, к которому приложен текст соответствующего решения Совета нацбезопасности. 

Изменения коснутся:

  • 156 человек – в основном граждан Украины, работавших в избирательных комиссиях во время незаконных выборов;
  • баллотировавшегося от партии Единая Россия по одномандатному округу в Керчи украинца Константина Бахтерева;
  • двоих кандидатов от российской партии Зеленые, которые шли на выборы в российский парламент в Евпатории и Симферополе оккупированного полуострова.

Отдельным указом под номером 624/2021 уточнили личную информацию о гражданке Украины Анастасии Нестеренко: в отношении нее указом от 5 октября ввели бессрочные санкции за работу в качестве “члена избиркома” Джанкойского района во время выборов в парламент соседней России.

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Санкции за российские выборы в Крыму: Зеленский ввел в действие решение СНБО

Фото: Офис президента

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