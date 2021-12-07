Президент Украины Владимир Зеленский 7 декабря продлил санкции против ряда лиц, причастных к организации выборов в Госдуму соседней России на территории временно оккупированного Крыма.

Так, Зеленский ввел в действие решение СНБО от 10 ноября, согласно которому срок санкций увеличили с трех лет до десяти.

Об этом сообщается в указе №623/2021, к которому приложен текст соответствующего решения Совета нацбезопасности.

Изменения коснутся:

156 человек – в основном граждан Украины, работавших в избирательных комиссиях во время незаконных выборов;

баллотировавшегося от партии Единая Россия по одномандатному округу в Керчи украинца Константина Бахтерева;

двоих кандидатов от российской партии Зеленые, которые шли на выборы в российский парламент в Евпатории и Симферополе оккупированного полуострова.

Отдельным указом под номером 624/2021 уточнили личную информацию о гражданке Украины Анастасии Нестеренко: в отношении нее указом от 5 октября ввели бессрочные санкции за работу в качестве “члена избиркома” Джанкойского района во время выборов в парламент соседней России.