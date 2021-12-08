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Факты / Украина / Политика

НАПК нашло у Медведчука незадекларированное имущество на 73 млн гривен

Анастасия Гевко редактор ленты
Віктор Медведчук

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) нашло у депутата Верховной Рады от ОПЗЖ Виктора Медведчука незадекларированное имущество, стоимость которого оценивают более чем в 73 млн гривен. 

Это выяснилось после проверки его декларации за 2020 год, утверждают в агентстве.

– Это рекордная сумма ложных сведений, которую НАПК обнаружило во время полной проверки деклараций чиновников в этом году, – сообщили в НАПК.

Как уточняется, депутат скрыл стоимость своей недвижимости, а именно:

  • земельного участка в Киеве, площадь которого составляет более шести гектаров, его оценили в 29 млн гривен;
  • размещенного на этом участке домовладения, площадь которого – 2,9 тыс. кв. метров, а цена, по оценкам агентства – 16 млн гривен; 
  • земельного участка во временно оккупированном Крыму, права на который принадлежат его жене.

Еще Медведчук не задекларировал принадлежащие ему автомобили:

  • Renault Duster – 500 тыс. гривен;
  • Mercedes-Benz Maybach S650 стоимостью 24 млн гривен;
  • Toyota Land Cruiser 200 – 1,1 млн гривен;
  • Mercedes-Benz S500 4 Matic – 1,8 млн гривен.

А также он не указал шесть авто, принадлежащих его жене. 

Материалы об обнаруженных признаках преступления (статья 366-2 Уголовного кодекса) агентство направило в Офис Генерального прокурора. 

В случае, если вина будет доказана, Медведчуку может грозить штраф от от 68 тыс. до 85 тыс. гривен, общественные работы (от 150 до 240 часов) или ограничение свободы до 2 лет.

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Источник: НАПК

Фото: УНИАН

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