Первый шаг к деэскалации: представитель Украины при ЕС о разговоре Байдена и Путина

Переговоры между президентом США Джо Байденом и президентом России Владимиром Путиным являются важным, но первым шагом к деэскалации военного напряжения на украинско-российской границе.

Такое мнение высказал представитель Украины при ЕС Всеволод Ченцов. По его словам, Украина рассчитывает на решительность консолидированного Запада.

— По-моему, это важный, но первый шаг. Скорее всего, это был обмен позициями сторон. Хорошо, что он состоялся и что разговор продолжается. Мы, безусловно, рассчитываем на дальнейшие решительные действия и готовность оказывать давление на Россию в случае, если ситуация будет приобретать дальнейшую эскалацию, — уточнил дипломат.

Он отметил, что в этих тяжелых обстоятельствах для ЕС и для стран-партнеров важно четко определить общую повестку дня для развития Восточного партнерства, саммит которого состоится 15 декабря.

7 декабря прошли переговоры президента США Джо Байдена и главы РФ Владимира Путина. Вместо запланированного часа разговор длился вдвое дольше.

Украинские эксперты уверены, что снижение потенциальной угрозы эскалации со стороны России – это главный итог для Украины по результатам переговоров лидеров США и РФ.

Но своеобразным индикатором станет поведение российских войск в ближайшую неделю, то есть уменьшение их количества возле границ.