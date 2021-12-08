По словам секретаря комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Романа Костенко (фракция Голос) ситуация украинских границ на сегодняшний день является контролируемой.

Он уточнил, что по вопросу о ситуации на границе с Россией на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки отчитались начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины, а также начальник управления разведки администрации Государственной пограничной службы.

– Если не вдаваться в детали и коротко резюмировать, то по состоянию на сегодняшний день ситуация контролируемая и оснований для паники нет, – отметил Костенко.

Источник: Роман Костенко

Фото: Роман Костенко