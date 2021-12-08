Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Политика

Украина получит от Великобритании еще 1 млрд фунтов стерлингов

Анастасия Гевко редактор ленты
Зеленський Джонсон

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Великобритания решила дополнительно выделить 1 млрд фунтов стерлингов на поддержку Украины.

– Это новые инвестиции, торговля, сохранность. По итогам моих переговоров с Борисом Джонсоном, – сообщил президент у себя в Twitter.

Владимир Зеленский также добавил, что в прошлом году всеобщая поддержка Украины со стороны Великобритании выросла до 3,5 млрд фунтов стерлингов.

 

Ранее сообщалось, что комитет Палаты представителей Соединенных Штатов Америки утвердил выделение $300 млн военной помощи для Украины.

Украина получит эту финансовую помощь от США в следующем году.

До этого сенаторы США в связи с эскалацией на границе Украины с Россией предлагали увеличить финансирование Пентагона на вооружение Украины еще на $50 млн – с $300 млн до $350 млн.

Фото: Офис президента

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка