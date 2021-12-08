Президент Владимир Зеленский сообщил, что Великобритания решила дополнительно выделить 1 млрд фунтов стерлингов на поддержку Украины.

– Это новые инвестиции, торговля, сохранность. По итогам моих переговоров с Борисом Джонсоном, – сообщил президент у себя в Twitter.

Владимир Зеленский также добавил, что в прошлом году всеобщая поддержка Украины со стороны Великобритании выросла до 3,5 млрд фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось, что комитет Палаты представителей Соединенных Штатов Америки утвердил выделение $300 млн военной помощи для Украины.

Украина получит эту финансовую помощь от США в следующем году.

До этого сенаторы США в связи с эскалацией на границе Украины с Россией предлагали увеличить финансирование Пентагона на вооружение Украины еще на $50 млн – с $300 млн до $350 млн.