Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Политика

Зеленский рассказал о своих ожиданиях от нового канцлера Германии

Анастасия Гевко редактор ленты
володимир зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил нового канцлера Германии Олафа Шольца с назначением и сообщил о своих ожиданиях от двустороннего диалога. Об этом он написал у себя в Twitter.

– Готов совместно работать над восстановлением территориальной целостности Украины, развитием энергетического сотрудничества и над движением Украины в ЕС и НАТО. Рассчитываю на конструктивный диалог и ожидаю нашей встречи, – написал Зеленский.

Сегодня, 8 декабря, Олаф Шольц был официально избран новым канцлером Германии. Во время тайного голосования депутатов Бундестага ему отдали 395 из 707 голосов.

Он является лидером партии социал-демократов, победивших на выборах в ФРГ.

Ранее Шольц занимал должность вице-канцлера и федерального министра финансов.

Что известно об Олафе Шольце, а также его политических взглядах – читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Офис президента

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка