Президент Украины Владимир Зеленский поздравил нового канцлера Германии Олафа Шольца с назначением и сообщил о своих ожиданиях от двустороннего диалога. Об этом он написал у себя в Twitter.

– Готов совместно работать над восстановлением территориальной целостности Украины, развитием энергетического сотрудничества и над движением Украины в ЕС и НАТО. Рассчитываю на конструктивный диалог и ожидаю нашей встречи, – написал Зеленский.

Сегодня, 8 декабря, Олаф Шольц был официально избран новым канцлером Германии. Во время тайного голосования депутатов Бундестага ему отдали 395 из 707 голосов.

Он является лидером партии социал-демократов, победивших на выборах в ФРГ.

Ранее Шольц занимал должность вице-канцлера и федерального министра финансов.

Что известно об Олафе Шольце, а также его политических взглядах – читайте в материале Фактов ICTV.