Министр Кубраков об Officium SW Ltd.: компания закрыта в 2018 году, документами не владел

Информацию о причастности к оффшорному бизнесу, ранее опубликованную СМИ, прокомментировал в Facebook министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Он рассказал, что Officium SW Ltd., о которой идет речь, была зарегистрирована в 2018 году на его бывших бизнес-партнерах и на него, чтобы защитить IT-продукт. В том же году она была закрыта.

— Компания была основана еще в июле 2018 года под стартап, предусматривавший регистрацию прав интеллектуальной собственности в сфере IT. К сожалению, украинское законодательство по интеллектуальной собственности пока не дает должной защиты для бизнеса и инновационных продуктов, поэтому тогда мы выбрали регистрацию за рубежом. Надеюсь, эта ситуация изменится с запуском Дія City, — написал Кубраков.

Впоследствии компаньоны, по словам Кубракова, от этого стартапа отказались, а через несколько месяцев после запуска, в конце 2018 года, решили компанию закрыть.

Он также сообщил, что никакими документами как миноритарный участник с долей в 6,6% не владел. Следовательно, когда заполнял декларации в 2018 и 2019 годах, то не отмечал корпоративные права на эту компанию.

— Уже позже я узнал о том, что Officium SW Ltd. окончательно была исключена из реестра только весной 2020 года. Однако даже при таких условиях она существовала только на бумаге, по ней не происходило никаких операций или движения средств, — написал Кубраков.

Отдельно он сообщил, что перед вступлением в партию Слуга народа отказался от управления собственным бизнесом, оставаясь его собственником, а в 2021 году полностью вышел из бизнеса, сосредоточившись исключительно на государственных делах.

Все эти изменения, по словам Кубракова, должным образом задекларированы, а налоги уплачиваются в Украине.