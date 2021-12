ООН сегодня рассмотрит проект резолюции о милитаризации Крыма Россией

В четверг, 9 декабря, Генассамблея ООН рассмотрит проект резолюции о милитаризации Россией временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщила пресс-служба представительства Украины в ООН.

Как уточняется, заседание начнут в 17.00 по Киеву. Транслировать заседание будут на официальном канале ООН.

Today the #UNGA76 will consider the draft resolution “Problem of the militarization of the Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol, Ukraine, as well as parts of the Black Sea and the Sea of Azov”.

The meeting will start at 10:00 (EST)

— UKR Mission to UN ???? (@UKRinUN) December 9, 2021