США анонсировали санкции против коррупционеров из Украины

Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин на конференции Семь лет антикоррупционной реформы заявила, что 9 декабря на саммите в поддержку демократии объявят о введении санкций против коррумпированных лиц из Украины.

По ее словам, администрация Байдена включила борьбу с коррупцией в темы начавшегося сегодня саммита. Украина также участвует в нем.

– Я тоже хотела бы сказать, что сегодня в 17.30 посмотрите, очень важное объявление будет. В нем речь пойдет о санкциях США, которые показывают решимость привлекать к ответственности коррумпированных лиц. Вы, наверное, кого-то из этого списка узнаете, – подчеркнула дипломат.

По ее мнению, Украина должна до конца года завершить конкурс по избранию нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, поскольку САП играет критически важную роль в привлечении к ответственности коррупционеров.

– Мы призываем без промедлений завершить процесс назначения нового руководителя САП. Мы хотели бы, чтобы к 2022 году этот процесс был завершен, – добавила она.

На минувшей неделе стало известно, что на саммите в поддержку демократии Минфин США введет ряд санкций.