Во Франции спустили на воду катер для украинских пограничников

Во Франции 9 декабря был спущен на воду катер FPB 98 MKI на торжественной церемонии.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

По данным ведомства, катер будет отправлен на охрану морских границ Украины от внешних угроз.

Судно еще должно будет пройти швартовые испытания. До того момента будут проведены последние работы, связанные с монтажом и налаживанием оборудования.

В МВД также пояснили, что катер прибудет в Украину, приблизительно весной 2022 года. Это произойдет после того, как судно пройдет все необходимые ходовые испытания.

Во время церемонии посол Украины во Франции Вадим Омельченко поблагодарил государство за выполнение своей части сделки.

По предварительным данным, судно способно развивать скорость до около 60 км/ч. Испытания катера будут проводиться в течение нескольких недель и завершатся к концу января.

Напомним, ранее Украина и Франция договорились построить в Николаеве пять катеров для Госпогранслужбы.

В частности, контракт был подписан между французской компанией OCEA и украинской Нибулон.

Согласно документу, Украине будут выделены 20 катеров FPB 98 MKI. Подавляющее большинство кораблей будут построены во Франции.