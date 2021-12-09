Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Политика

Во Франции спустили на воду катер для украинских пограничников

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
катер FPB 98 MKI

Во Франции 9 декабря был спущен на воду катер FPB 98 MKI на торжественной церемонии.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

По данным ведомства, катер будет отправлен на охрану морских границ Украины от внешних угроз.

Судно еще должно будет пройти швартовые испытания. До того момента будут проведены последние работы, связанные с монтажом и налаживанием оборудования.

В МВД также пояснили, что катер прибудет в Украину, приблизительно весной 2022 года. Это произойдет после того, как судно пройдет все необходимые ходовые испытания.

Во время церемонии посол Украины во Франции Вадим Омельченко поблагодарил государство за выполнение своей части сделки.

По предварительным данным, судно способно развивать скорость до около 60 км/ч. Испытания катера будут проводиться в течение нескольких недель и завершатся к концу января.

Читайте
Корабль ВМС Украины, на котором произошла авария, буксируют в Одессу

Напомним, ранее Украина и Франция договорились построить в Николаеве пять катеров для Госпогранслужбы.

В частности, контракт был подписан между французской компанией OCEA и украинской Нибулон.

Согласно документу, Украине будут выделены 20 катеров FPB 98 MKI. Подавляющее большинство кораблей будут построены во Франции.

Источник: МВД

Фото: МВД

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка