Венедиктова рассказала, сколько депутатов наказали за коррупцию за два года

За два года в Украине к уголовной ответственности за коррупцию привлекли более 5,5 тыс. граждан. Среди них – 111 депутатов всех уровней.

Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. 9 ноября, в Международный день борьбы с коррупцией, она выступила на конференции Семь лет антикоррупционной реформы.

По словам Венедиктовой, в текущем году почти на 20% увеличилось количество направленных в суд коррупционных уголовных производств. На четверть выросло количество лиц, в отношении которых обвинительные акты направлены в суд.

— Всего за последние два года к уголовной ответственности за совершение коррупционных правонарушений привлечено более 5,5 тыс. человек, среди них — 111 депутатов всех уровней. Это реальные результаты, отражающие решительность действий прокуроров и правоохранителей на пути преодоления коррупции.

В ходе конференции временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин анонсировала санкции против коррумпированных лиц в Украине.

Квин призвала как можно быстрее завершить конкурс по избранию нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), которая играет важную роль в привлечении к ответственности за коррупцию.

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