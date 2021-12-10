Министерство иностранных дел прокомментировало вероятный приезд Папы Римского Франциска в Украину по приглашению президента Владимира Зеленского.

– Вопрос организации… находится в повестке дня двустороннего политического диалога, – отметили в МИД.

Там уточнили, что возможности и сроки визита дипломатические каналы обрабатывают в соответствии со сложившейся практикой.

О возможном приезде Папы Франциска в Украину в 2022 году заявлял глава УГКЦ Святослав (Шевчук).

Он сообщал, что такой приезд стал бы мощным сигналом поддержки Украины и ее граждан.

В последний раз на тот момент глава католической церкви и Ватикана Иоанн Павел II посещал Украину еще в 2001 году.