США решили стать активным участником переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе. Для Украины это ключевой момент в телефонном разговоре Джо Байдена и Владимира Зеленского, состоявшемся 9 декабря. Эксперты считают, что Киев может рассчитывать на активизацию переговорного процесса по прекращению огня на востоке страны. И дело тут не только в звонке Байдена Зеленскому.

На следующей неделе Зеленский встретится в Брюсселе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.

Кроме того, вчера в Бундестаге состоялись экстренные парламентские слушания из-за скопления российских войск вдоль государственных границ Украины. На них партия, которую возглавляла ранее Ангела Меркель, призвала новое правительство немедленно включиться к развязыванию кризиса и пригрозила Путину мощными санкциями.

– Плюс здесь еще какой момент – Зеленский заявил о готовности к прямому диалогу с Путиным, он это повторил. Я не исключаю, что в ближайшие полгода-год лед тронется в контексте переговоров по Донбассу и дальнейших решений, связанных с урегулированием конфликта, – сказал политолог Алексей Якубин в комментарии Фактам ICTV.

По его словам, пока не стоит напрямую вопрос о превращении нормандского формата в нормандскую пятерку, но уже вырисовывается что-то вроде – нормандская четверка плюс один.

Якубин считает, что разговор Зеленского и Байдена просто открыл дополнительное окно возможностей.

– Потому что США прислушались к предложению украинских властей активизировать свое участие в миротворческих процессах. Пока это не непосредственное присоединение к нормандскому формату в качестве пятого участника, а участие в формате более активного канала коммуникации между сторонами, – добавил политолог.

К тому же плотность контактов Киева и Вашингтона после 2019 года значительно возросла, что также, по мнению Якубина, может свидетельствовать о желании Байдена, знакомого с украинскими реалиями, сыграть дополнительную роль в урегулировании на Донбассе, поскольку у него есть рычаги влияния на Путина.

Читайте Байден обсудил с лидерами стран Восточной Европы наращивание российских войск вблизи Украины

Политолог Владимир Фесенко более сдержанно оценивает влияние разговора Байдена с Зеленским на переговоры по Донбассу, но также прогнозирует их активизацию.