Путин пообещал Байдену не продолжать эскалацию конфликта — Зеленский

Российская Фередация не будет наращивать эскалацию конфликта с Украиной.

Об этом 10 декабря в интервью в эфире одного из телеканалов заявил президент Владимир Зеленский. В этом его заверил президент США Джо Байден.

— Россия заверила США, что она не собирается продолжать эскалацию касательно территорий нашего независимого государства. Мне кажется, что это небольшой и неконечный, но важный результат. О компромиссах (с Джоном Байденом – Ред.) не говорили, – заверил президент Украины.

Он также добавил, что благодаря США Украина может получить еще одну площадку для переговоров с Россией.

В то же время Владимир Зеленский назвал это “хирургическим моментом”, поскольку самым важным остается сохранение Нормандского формата.