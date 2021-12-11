Украину хвалят за то, что мы не поддаемся на провокации РФ — Зеленский

Международные партнеры хвалят Украину за то, что наша страна не поддается на многочисленные провокации со стороны Российской Федерации и ее наемников на оккупированных территориях.

Об этом в одном из интервью заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ситуацию с военным кораблем Донбасс в Черном море.

— Мы ничего не нарушали, это первое. И США, и Европа поддерживают нас и говорят мне лично, что вы молодцы, что не идете на многочисленные провокации, со стороны и России, и информационные провокации, – объяснил президент.

По его словам, также такими провокациями являются, например, обстрелы со стороны боевиков террористических организаций “ДНР” и “ЛНР”. При этом украинский лидер призвал жителей страны сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

— Не надо кричать, что завтра сюда войдет враг и все пропало. Надо быть крепкими и рассчитывать на себя и на свою армию, – добавил Зеленский.

Он также подчеркнул, что главной силой Украины является не только в боеспособной армии, но и в том факте, что каждый житель страны готов взять в руки оружие, чтобы защищать свою родину.