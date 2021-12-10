Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал проект закона о государственном бюджете на 2022 год. Теперь документ должен подписать президент Владимир Зеленский.

Об этом говорится на сайте парламента на странице законопроекта №6000.

По словам Стефанчука, бюджет на следующий год учитывает неотложные социальные нужды, увеличивает финансирование медицинской и образовательной сфер, а также обеспечивает рекордное финансирование сектора обороны.

Напомним, что 2 декабря народные депутаты поддержали проект госбюджета-2022. Свои голоса за отдали 268 парламентариев.

Основные расходы госбюджета-2022:

Доходы госбюджета составят 1,322 трлн грн, расходы – 1,498 трлн. Дефицит госбюджета зафиксирован на уровне 189 млрд грн (3,5% от ВВП).

Увеличение финансирования масштабной цифровизации страны. Речь идет о цифре в 1,9 млрд грн. На подготовку к проведению Всеукраинской переписи населения предусмотрено 416 млн грн.

На развитие государственного веб-портала Дія – 318 млн грн.

718 млн грн предусмотрено на национальную программу информатизации, 500 млн грн – на развитие сетей доступа в интернет в сельской местности, 300 млн грн – на развитие IT-образования и т.д.

В поддержку агропромышленного комплекса заложена сумма в размере 8 млрд грн, а также 301 млн грн к плану 2021 года.

На развитие молодежной политики и спорта предусмотрено 8,2 млрд грн.

На культуру, креативные индустрии и информационную политику из госбюджета-2022 было выделено 14,5 млрд грн. В частности, субвенции – 1,8 млрд грн.

Курс доллара заложен на уровне 28,6 грн/доллар и 28,7 грн/доллар к концу года.