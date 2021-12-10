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Факты / Украина / Политика

Зеленский выступил на саммите за демократию: о чем говорил президент

Анастасия Гевко редактор ленты
Володимир Зеленський

В пятницу, 10 декабря, во второй день саммита Джо Байдена за демократию президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью. 

Трансляцию выступления Зеленского можно увидеть на канале саммита в YouTube.

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Напомним, вчера, 9 декабря, в первый день саммита за демократию, президент Украины поучаствовал в мероприятии, но не делал на нем официальных заявлений.

На саммите обсуждают три темы: защиту от авторитаризма, продвижение прав человека и борьбу с коррупцией.

Украина оказалась среди 110 стран, приглашенных на мероприятие.

Среди не приглашенных – Турция, Россия и Китай.

Фото: Офис президента

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