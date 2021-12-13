В пятницу, 17 декабря, в рамках часа вопросов к правительству в Верховной Раде должен выступить премьер-министр Денис Шмыгаль. Он озвучит итоговый годовой доклад о ситуации в Украине.

Такое решение было принято сегодня на заседании согласительного совета депутатских фракций и групп.

Пригласить с докладом Шмыгаля предложил первый вице-спикер ВР Александр Корниенко.

– У меня есть предложение пригласить премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с итоговым докладом по году, по ситуации с пандемией, по ситуации на границах, по нашим международным вопросам, — отметил Корниенко.

Это предложение спикер парламента Руслан Стефанчук вынес на голосование, и оно было поддержано главами фракций.

Доклад Шмыгаля 17 декабря будет касаться социально-экономической ситуации в Украине. Кроме того, премьер расскажет о мерах, предпринимаемых Кабмином для решения проблемных вопросов.

3 декабря во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде выступил министр обороны Алексей Резников. Он докладывал об обороноспособности Украины, вероятности масштабной эскалации со стороны России, войсках РФ у украинских границ и ситуации в Беларуси.