Законодательная инициатива президента Украины Владимира Зеленского о множественном гражданстве не касается граждан страны-агрессора – России.

Об этом рассказал в одном из интервью спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук. По его словам, претендовать на множественное гражданство в Украине смогут граждане других государств (согласно определенному Кабмином перечню).

– Множественное гражданство не может касаться граждан страны, признанной агрессором. Поэтому следует успокоиться: граждане РФ не смогут иметь множественное гражданство в Украине. Кто сможет? Граждане других стран, но при условии, что Кабинет министров включит их в список государств, с которыми у нас может быть двойное гражданство, — объяснил Стефанчук.

По его мнению, множественное гражданство станет дипломатическим инструментом, который поможет Украине отстаивать свои интересы на международной арене с привлечением украинской диаспоры (например, обсуждать с определенными государствами безвизовый режим или введение зоны свободной торговли).

Согласно президентскому законопроекту (№ 6368), получение украинского гражданства не будет предусматривать утрату паспорта другой страны. В то же время, такое лицо должно будет подать декларацию, в которой прописать, избирательным правом какого государства планирует пользоваться. По словам Стефанчука, этот механизм является предметом дискуссий.

– Что касается политических вопросов, должны будут определиться и подать декларацию, в которой указать, что пользуются, например, избирательными правами гражданина Украины, или – что будут пользоваться только экономическими правами, сохраняя при этом право голоса, например, в США, — рассказал спикер ВР.

Стефанчук подчеркнул, что общая идеология президентского законопроекта заключается в объединении украинцев во всем мире и предоставлении им возможности стать гражданами Украины.

1 декабря этого года президент Владимир Зеленский анонсировал внесение в парламент законопроекта о множественном гражданстве. Он отмечал, что этот документ позволит представителям диаспоры, проживающим в США, Канаде и странах Евросоюза, иметь как гражданство Украины, так и страны проживания.

А уже 2 декабря президент внес в ВР сразу пять законопроектов, касающихся множественного гражданства. В одном из документов предусмотрено, что чиновники в Украине будут обязаны декларировать множественное гражданство. А за ложь будет введена уголовная ответственность.

Инициативу Владимира Зеленского о множественном гражданстве планируют рассмотреть в парламенте уже в 2022 году.