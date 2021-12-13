Верховная Рада в случае необходимости может выделить дополнительные средства на перевооружение украинской армии. Нардепы внесут изменения в государственный бюджет.

Об этом заявил в одном из интервью спикер ВР Руслан Стефанчук. По его словам, если министр обороны Алексей Резников будет настаивать на дополнительных расходах на перевооружение, парламент готов рассмотреть такое предложение.

Стефанчук уточнил, что средства на это могут выделить из дополнительных поступлений в госбюджет, которые появятся вследствие принятия ресурсного законопроекта № 5600 (о повышении ряда налогов).

– Если министр Резников видит, что есть реальная дополнительная потребность на перевооружение, чтобы оно соответствовало утвержденной стратегии об обороне Украины, очень важно сформировать эти бюджетные предложения. Учитывая, что мы приняли законопроект №5600, и дополнительные поступления в бюджет будут, – отметил спикер ВР.

Стефанчук напомнил, что Украина получит средства и от международных партнеров, которые тоже следует учитывать. К примеру, Великобритания дополнительно выделит 1 млрд фунтов стерлингов в поддержку Украины, а США предусмотрели в своем оборонном бюджете средства на военную помощь нашему государству.

– Надо просто сесть и посчитать, сколько нужно (средств на перевооружение, — Ред.). И тогда Верховная Рада может проголосовать изменения в госбюджет, если соответствующие предложения будут сбалансированы, понятны, и для этого есть основания. Бывало и так, и здесь я хочу не г-на Резникова покритиковать, а его предшественников, что выделялось финансирование, а в конце года мы видели определенную сумму неиспользованных средств, которые просто сгорали, — подчеркнул спикер парламента, уточнив, что средства на армию должны рационально использоваться до конца года.

В то же время Стефанчук уточнил, что в процессе подготовки к рассмотрению госбюджета на 2022 год никто из министров не жаловался, что на их направление предусмотрено мало средств.

Недавно министр обороны Алексей Резников в одном из интервью сообщил, что расходы на вооружение ВСУ нужно увеличить в разы. По словам главы Минобороны, большая часть средств (более 70% бюджета), выделенных на оборону, “проедается”. В то же время, на вооружение, боевую подготовку выделяется лишь 15-20% от потребности.

– Условно, сейчас мы получили на вооружение 28 млрд грн, вместе с госгарантиями — пусть будет 40 млрд. Но если сложить расходы на вооружение с уже утвержденных, согласованных и перспективных программ, то нужно 230-250 млрд грн. Каждый год! – подчеркивал министр.

7 декабря комитет Палаты представителей США утвердил 300 млн долларов военной помощи для Украины. Она должна поступить в 2022 году в поддержку Вооруженных сил Украины.

Ранее американские сенаторы предложили увеличить финансирование на вооружение Украины на $50 млн (с $300 млн до $350 млн).

В рамках военной помощи США украинская армия уже получила 30 пусковых установок противотанковых ракетных комплексов Javelin и 180 ракет. Наше государство ожидает еще одну партию военной помощи от США.

Фото: Верховная Рада