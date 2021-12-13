Россия заплатит высокую цену, если нападет на Украину – Боррель

Любая агрессия по отношению к Украине приведет к политическим и экономическим последствиям для России. Об этом заявил высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель в Брюсселе по итогам заседания министров иностранных дел стран-членов ЕС.

– Мы обсудили Украину и наращивание военного присутствия России на ее границе. Евросоюз един в своей поддержке суверенитета, территориальной целостности Украины. Все министры были очень четкими сегодня в отношении того, что любая агрессия по отношению к Украине приведет к политическим последствиям и к высокой экономической цене для России, – отметил евродипломат.

При этом, по его словам, Евросоюз координирует свои действия с трансатлантическими партнерами.

Боррель сказал, что этот вопрос будет также обсуждаться на заседании Евросовета в среду, 15 декабря.

В ближайшее время состоится визит Борреля в Украину. Он принял приглашение министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Глава европейской дипломатии намерен посетить Донбасс, чтобы ознакомиться с обстановкой на востоке страны.