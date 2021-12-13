Народные депутаты от Слуги народа сегодня вечером соберутся на заседание фракции. Причина – обсуждение ряда законодательных инициатив, которые планируются к рассмотрению на этой пленарной неделе.

Об этом проинформировала в своем Telegram-канале пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук.

По ее словам, заседание состоится в понедельник, 13 декабря, в 19.00 в Конгрессно-выставочном центре (КВЦ) Парковый.

– Среди вопросов повестки дня – обсуждение приоритетных законопроектов, которые будут вынесены на текущую пленарную неделю, – отметила Палийчук.

Так представители Слуги народа планируют сегодня вечером:

• заслушать главу оборонного комитета Верховной Рады Александра Завитневича о законопроекте № 6273 относительно внесения изменений в закон О публичных закупках в части применения переговорной процедуры (документ готовится ко второму чтению);

• обсудить внесение изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения доходов от организации и проведения лотерей и азартных игр (№ 2713-д, готовится ко второму чтению);

• обсудить ряд законопроектов, касающихся медицинской реформы: об усовершенствовании оказания медпомощи (№6306), об обеспечении медицинского обслуживания населения (№ 5873), об охране здоровья населения от вредного влияния табака (№ 4358), о внесении изменений в законы, регулирующие трансплантацию анатомических материалов (№ 5831).

Кроме того, на заседании фракции состоится представление делегатов от Слуги народа в Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию. Речь идет о трех вакантных должностях по квоте парламента.

Стоит отметить, что в последний раз Слуга народа собиралась на заседание фракции в понедельник, 29 ноября. Тогда, в частности, обсуждались ключевые положения госбюджета на 2022 год (вместе с министром финансов Сергеем Марченко).

Эта неделя (13-17 декабря) в Верховной Раде является последней пленарной. Недавно нардеп от Слуги народа Александр Качура сообщил о возможности проведения внеочередных заседаний во вторник и четверг (т.е. 14 и 16 декабря).

Источник: Слуга народа, Юлия Палийчук