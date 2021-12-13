В США не исключают усиления войск в странах НАТО, если РФ нападет на Украину

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США рассматривают возможное дополнительное размещение войск на ротационной основе в странах НАТО на случай, если РФ решится вторгнуться в Украину.

Об этом она сказала на брифинге, отвечая на вопрос о том, существует ли план направления военных США на восточный фланг НАТО.

– Если мы вспомним 2014 год, многие союзники по НАТО были нацелены увеличить присутствие, нацелены на дополнительное размещение войск на ротационной основе. Эти меры рассматривают на случай, если Россия примет решение вторгнуться в Украину, – объяснила Псаки.

По ее словам, Вашингтон поддерживает прямой диалог с Москвой и Киевом, чтобы урегулировать конфликт дипломатическим путем.

Она сказала, что сейчас в Киеве находится помощник госсекретаря США Карен Донфрид, которая уже завтра направится в Москву для переговоров с российскими официальными лицами. Главная тема – наращивание войск РФ у границы с Украиной.

Ранее сегодня госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что считает Минские договоренности одним из путей разрешения вооруженного конфликта на Донбассе.

По его словам, важно, чтобы Россия начала их выполнять, а если она прибегнет к новым актам агрессии против Украины, это будет иметь для нее негативные последствия.

Блинкен напомнил, что соответствующий сигнал Кремль уже получил, и в ближайшее время станет ясно, прислушается ли к нему президент РФ Владимир Путин.