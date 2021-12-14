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Факты / Украина / Политика

Онлайн-трансляция заседания Верховной Рады 14 декабря

Валентина Летяк редактор ленты
Верховна Рада

Во вторник, 14 декабря, в 10.00 начнется очередное заседание Верховной Рады. За онлайн-трансляцией можно наблюдать на сайте Факты ICTV.

Сегодня народные депутаты рассмотрят ряд проектов постановлений, которыми предлагается отменить решение парламента от 30 ноября о принятии во втором чтении изменений в Налоговый кодекс об обеспечении сбалансированности бюджетных поступлений (№5600). Этот документ еще называют ресурсным. Он предполагает повышение ставок ряда налогов.

В повестке дня парламента также несколько документов, определенных президентом как неотложные. В частности, проект закона об одобрении решения Владимира Зеленского о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2022 году для участия в многонациональных учениях.

Кроме того, Рада должен установить новый праздник – День Украинской Государственности (28 июля).

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Обретение гражданства Украины и новый праздник: повестка дня Рады 14 декабря

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