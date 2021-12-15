Министр обороны Украины Алексей Резников подписал соглашение в области обороны со Швецией.

Об этом 14 февраля политик сообщил на своей странице в Twitter. Со стороны Швеции соглашение подписывал министр обороны страны Петер Гультквист.

Фотографии из официальной части подписания соглашения Алексей Резников подписал словами благодарности и отметил укрепление дипломатических отношений между странами.

Украина и Швеция подписали новое соглашение в области обороны / 2 фотографии

— Сегодня, в дополнение к продуктивному диалогу, было подписано новое Соглашение с министром обороны Петером Гультквистом. Я благодарю наших друзей за всестороннюю поддержку и укрепление двусторонних отношений, — написал министр.

Подробности нового договора между странами пока не разглашаются.

Алексей Резников прибыл в Стокгольм с официальным визитом в понедельник, 13 декабря. На своей странице в Twitter он анонсировал ряд встреч, направленных на укрепление сотрудничества со Швецией.

Источник: Oleksii Reznikov

Фото: Oleksii Reznikov