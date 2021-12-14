Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Марио Драги.

– Провел плодотворный разговор с Марио Драги. Обменялись мнениями о ситуации с безопасностью вокруг Украины. Обсудили дальнейшие шаги по ее деэскалации и мирному урегулированию на Донбассе, – отметил президент в Twitter.

Провів плідну розмову з #MarioDraghi. Обмінялися думками щодо безпекової ситуації навколо України. Обговорили подальші кроки з її деескалації та мирного врегулювання на Донбасі. Вдячний за тверду підтримку суверенітету й територіальної цілісності. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 14, 2021

Зеленский также поблагодарил Италию за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Марио Драги возглавил итальянское правительство в феврале 2021 года.

10 декабря Зеленский поговорил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном и рассказал о договоренностях, которых им удалось достичь. По его словам, президенты согласовали дальнейшие шаги по разблокированию Нормандского формата и работе ТКГ.

Также они обсудили угрозы энергетической безопасности Украины и диверсификацию энергоносителей.