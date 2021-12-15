Пленарное заседание Верховной Рады в среду, 15 декабря, традиционно начнется в 10.00.

В первом чтении народные депутаты рассмотрят законопроект №5877 об усилении ответственности в сфере градостроительной деятельности. Он предусматривает установление уголовной ответственности за незаконное опасное строительство.

После этого парламент должен назначить членов Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания на три вакантные должности по квоте Верховной Рады.

Также в первом чтении рассмотрят блок законопроектов о льготах для индустриальных парков. Среди них №5688 и 5688-1 – внесение изменений в Налоговый кодекс о создании благоприятных условий для привлечения масштабных инвестиций в промышленное производство.

Еще один законопроект №5689 – внесение изменений в Таможенный кодекс о создании благоприятных условий для привлечения масштабных инвестиций в промышленное производство.

В повторном втором чтении народные депутаты рассмотрят закон №5125 о кредитных союзах и проект постановления №5032 об обращении Верховной Рады к Бундестагу Федеративной Республики Германия о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Кроме того, на повестке дня 15 декабря есть несколько соглашений, требующих ратификации, и назначение внеочередных местных выборов в двух областях.