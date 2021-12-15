В среду, 15 декабря, очередное пленарное заседание Верховной Рады начнется в 10.00.

Онлайн-заседание Верховной Рады

В первую очередь народные депутаты рассмотрят законопроект №5877 об установлении уголовной ответственности за незаконное опасное строительство (первое чтение).

На рассмотрение в первом чтении внесены несколько законопроектов о льготах для индустриальных парков, среди которых №5688 и 5688-1 – внесение изменений в Налоговый кодекс и №5689 – внесение изменений в Таможенный кодекс.

В повторном втором чтении народные депутаты рассмотрят закон №5125 о кредитных союзах. Также 15 декабря народные депутаты должны рассмотреть вопрос о ратификации нескольких соглашений.

Есть на повестке дня у нардепов и проект постановления №5032 об обращении Верховной Рады к Бундестагу Федеративной Республики Германия о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Кроме того, на повестке дня есть проекты постановления о назначении внеочередных выборов Володарского поселкового председателя в Белоцерковском районе Киевской области и проект постановления о назначении внеочередных выборов городского главы города Золотоноша Черкасской области.