Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Политика

Зеленский ждет от ЕС четкого сигнала для РФ о недопустимости новой эскалации

Валентина Летяк редактор ленты
Мішель і Зеленський

Перед саммитом Восточного партнерства президент Владимир Зеленский скоординировал позиции с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем.

Об этом глава государства сообщил в Twitter.

– Наша цель – полноправное членство Украины в ЕС. Проинформировал о ситуации на восточных границах. Ожидаем четких сигналов по результатам заседания Европейского Совета 16 декабря о недопустимости эскалации, — подчеркнул Зеленский.

 

Владимир Зеленский 15-16 декабря находится в Брюсселе с рабочим визитом. Он примет участие в шестом саммите Восточного партнерства, в планах – ряд встреч с лидерами ЕС и генеральным секретарем НАТО.

В частности, перед саммитом Восточного партнерства 15 декабря Зеленский должен встретиться с новоизбранным канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

16 декабря лидеры стран ЕС обсудят наращивание военных сил России на границе с Украиной. Планируется, что встреча начнется в 11.00.

Фото: Офис президента

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка