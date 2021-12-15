Зеленский ждет от ЕС четкого сигнала для РФ о недопустимости новой эскалации

Перед саммитом Восточного партнерства президент Владимир Зеленский скоординировал позиции с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем.

Об этом глава государства сообщил в Twitter.

– Наша цель – полноправное членство Украины в ЕС. Проинформировал о ситуации на восточных границах. Ожидаем четких сигналов по результатам заседания Европейского Совета 16 декабря о недопустимости эскалации, — подчеркнул Зеленский.

Скоординував з @CharlesMichel позиції перед 6-м самітом #Східногопартнерства. Наша мета – повноправне членство ???????? в ????????. Поінформував про ситуацію на східних кордонах. Очікуємо чітких сигналів за результатами засідання @EUCouncil 16 грудня про неприпустимість ескалації. pic.twitter.com/caQ7rzUHP8 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 15, 2021

Владимир Зеленский 15-16 декабря находится в Брюсселе с рабочим визитом. Он примет участие в шестом саммите Восточного партнерства, в планах – ряд встреч с лидерами ЕС и генеральным секретарем НАТО.

В частности, перед саммитом Восточного партнерства 15 декабря Зеленский должен встретиться с новоизбранным канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

16 декабря лидеры стран ЕС обсудят наращивание военных сил России на границе с Украиной. Планируется, что встреча начнется в 11.00.