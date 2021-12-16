Президент Украины Владимир Зеленский не чувствовал давления со стороны США относительно проведения выборов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины.

Об этом глава государства сообщил во время брифинга в Брюсселе 15 декабря.

– Давления я не чувствовал. Если будет – обязательно скажу, – лаконично сообщил Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский 15-16 декабря принимает участие в шестом саммите Восточного партнерства в Брюсселе.

В рамках визита президент Украины провел ряд двусторонних встреч с лидерами государств-членов ЕС и стран-партнеров, руководством Евросоюза и генеральным секретарем НАТО.

Так, после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном Владимир Зеленский заявил, что надеется, что при председательстве Франции Совет ЕС будет уделять отдельное внимание безопасности Украины и противодействию гибридной агрессии России в Европе.