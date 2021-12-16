Глава ГУР Буданов подтвердил, что временно проживает в доме Гогилашвили

Журналисты-расследователи проекта Слидство. Инфо установили, что руководитель Главного управления украинской разведки Кирилл Буданов может проживать в частном доме под Киевом вместе с помощницей президента Марией Левченко и ее супругом, экс-замминистра внутренних дел Александром Гогилашвили.

В комментарии Bihus.info Буданов подтвердил эту информацию, но заверил, что это временно.

— Я там не живу, а временно проживаю, поскольку сейчас в моей квартире идет ремонт. А Гогилашвили – мой друг, я этого никогда не скрывал. И он предложил мне на определенный период пожить у себя, – объяснил он.

По словам Буданова, дом официально арендует жена Гогилашвили Мария Левченко.

В течение нескольких месяцев журналисты неоднократно фиксировали, как с территории имения в селе Хотов под Киевом, где проживает бывший заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили и его жена, выезжал черный автомобиль марки Volvo на номерах прикрытия.

Помимо кортежа и охраны, журналисты Слидства. Инфо зафиксировали усиленные меры предосторожности перед выездом Volvo. В частности, территорию внимательно обследовали кинологи с собакой. Автомобили, на которых приезжали кинологи, принадлежат автопарку одного из подразделений Службы безопасности Украины.

Тот же кортеж и с теми же номерами прикрытия расследователи зафиксировали на въезде в Главное управление разведки Минобороны на Рыбальском острове.

Александр Гогилашвили – бывший замминистра внутренних дел. На днях его уволили с должности после того, как он устроил скандал на блокпосте в зоне ООС вблизи Краматорска.

Экс-замминистра возмутило, что его автомобиль остановили для проверки документов. Гогилашвили разозлился, что он уже три года на должности, а подчиненные его не узнали.

В Центре журналистских расследований также сообщали, что у Гогилашвили может быть паспорт гражданина Российской Федерации. Но эту информацию официально ни подтвердили, ни опровергли.

Источник: Слидство. Инфо, Bihus.info