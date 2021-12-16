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Факты / Украина / Политика

Онлайн-трансляция заседания Верховной Рады 16 декабря

Валентина Летяк редактор ленты
Верховна Рада

Пленарное заседание Верховной Рады в четверг, 16 декабря, начнется в 10.00 За онлайн-трансляцией можно наблюдать на сайте Факты ICTV.

Сегодня парламент должен повторно рассмотреть в первом чтении несколько законопроектов, касающихся общеобязательного накопительного пенсионного обеспечения.

Народным избранникам предлагается также внести изменения в закон О политических партиях с предложениями президента Владимира Зеленского, касающимися финансирования их деятельности.

А рассмотрение во втором чтении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы относительно криминализации контрабанды товаров и подакцизных товаров, а также недостоверного декларирования товаров определены главой государства как неотложные.

На внеочередном заседании, которое состоится сразу после очередного, народные избранники должны внести изменения в бюджет на 2021 год относительно выделения 2,4 млрд грн для стабилизации работы шахт государственной формы собственности.

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Пенсионная реформа и выплата долгов шахтерам: повестка дня Рады 16 декабря

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