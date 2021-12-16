В четверг, 16 декабря, пленарное заседание Верховной Рады традиционно начнется в 10.00. В повестке дня – ряд важных вопросов первого и второго чтения.

Повторно в первом чтении народные депутаты рассмотрят три законопроекта об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении (№2683, 2683-2, 2683-3), а также изменения в закон О политических партиях в Украине относительно усовершенствования правового регулирования финансирования деятельности партий с предложениями президента Владимира Зеленского (№5253-1).

Еще один документ (№5420), вынесенный на второе чтение, определен президентом как неотложный. Это – изменения в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы относительно криминализации контрабанды товаров и подакцизных товаров, а также недостоверного декларирования товаров.

Другие вопросы второго чтения:

внесение изменений в Бюджетный кодекс Украины о зачислении акцизного налога по реализации субъектами хозяйствования розничной торговли табачных изделий (№5719);

изменения в Налоговый кодекс относительно налогообложения доходов от деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей (№2713-д);

внесение изменений в некоторые законы по усовершенствованию механизма регулирования выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (№5339);

изменения в закон Об обеспечении прав и свобод внутри перемещенных лиц (№4487);

проект закона о Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (№6055);

законопроект об Общегосударственной целевой социальной программе Питьевая вода Украины на 2022-2026 годы (№5723);

внесение изменений в закон О судоустройстве и статусе судей и закон О Высшем совете правосудия относительно завершения конкурсных процедур на занятие должностей судей местных судов (№4229);

изменения в некоторые законы по усовершенствованию правовых основ деятельности Государственного бюро расследований (№5305);

внесение изменений в Уголовный кодекс Украины по установлению ответственности за подделку документов, касающихся проведения профилактических прививок (№6084).

После очередного заседания народные избранники 16 декабря соберутся еще и на внеочередное. Они должны внести изменения в бюджет на 2021 год, которые касаются выделения 2,4 млрд грн для стабилизации работы шахт государственной формы собственности. Это позволит полностью рассчитаться с шахтерами.