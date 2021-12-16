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Факты / Украина / Политика

Порошенко ворвался в прямой эфир телеканала Рада и устроил перепалку

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
Порошенко ворвался в прямой эфир телеканала Рада и устроил перепалку

Народный депутат от Европейской солидарности, пятый президент Украины Петр Порошенко ворвался в студию телеканала Рада.

Именно в тот момент там был эфир с участием народного депутата от партии Слуга народа Даниила Гетманцева.

Между народными депутатами возникла словесная перепалка. Петр Порошенко развернулся к зрителям и заявил, что на финансирование телеканала Рада были незаконно израсходованы средства налогоплательщиков. После этого он извинился перед зрителями и покинул студию.

Со своей стороны Даниил Гетманцев заявил, что ни о каком незаконном использовании средств речь не идет. По его словам, такие обвинения являются “абсолютно бессмысленными”.

С 15 декабря парламентский телеканал Рада приступил к работе в обновленном формате. Его студии находятся прямо в кулуарах Верховной Рады, откуда происходят прямые включения.

Также каждый час выходит выпуск новостей. На канале отмечают, что это тестовое вещание, а полноценное начнется 18 января 2022 года.

Но некоторые парламентские фракции недовольны такими изменениями и считают неоправданным выделение дополнительных 320 млн грн из государственного бюджета на 2022 год на парламентский телеканал Рада, которое согласовал профильный комитет.

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