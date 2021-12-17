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Факты / Украина / Политика

Шантаж России газом и углем не прекратится никогда – Нафтогаз

Татьяна Забожко редактор ленты
юрій вітренко

Российская Федерация никогда не прекратит энергетический шантаж Украины. Об этом в эфире программы Право на владу сообщил глава правления НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко.

– Шантаж не прекратится никогда. Пока у нас есть такой северный сосед, он будет шантажировать нас газом, углем и тому подобное, – убежден глава Нафтогаза.

Выход для Украины Юрий Витренко видит в энергонезависимости.

– Украине нужно становиться действительно энергонезависимой, чтобы не импортировать ни уголь, ни газ, ни нефтепродукты, – говорит Витренко.

Для этого стране нужно радикально повышать уровень энергоэффективности. Как вариант, глава Нафтогаза предлагает производить газ из биомассы.

Фото: Минэнергетики

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