Скандал вокруг финансирования телеканала Рада: что известно

Парламентский телеканал РАДА, который только вчера, 15 декабря, приступил к работе в обновленном формате, сегодня вернется к выполнению постановления об освещении работы парламента – то есть трансляции пленарных заседаний, брифингов, часа вопросов к правительству и т.п. Руководители фракций на совещании у спикера Руслана Стефанчука договорились вернуть старый формат вещания.

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия объяснил, что в первые два дня работы зафиксированы определенные нарушения. Какие именно, политик не уточнил, но, очевидно, что одна из причин – скандал вокруг увеличения финансирования телеканала, точнее недовольство некоторых фракций выделением дополнительных 320 млн грн из государственного бюджета на 2022 год, которое согласовал профильный комитет.

Почему возник скандал вокруг телеканала РАДА – разбирались Факты ICTV.

Что такое телеканал РАДА и как он финансируется

Государственное предприятие Парламентский телеканал РАДА создано путем реорганизации Дирекции телерадиопрограмм Верховной Рады 24 ноября 1998 года.

Вещание осуществляется через спутниково-кабельные сети. Это освещение пленарных заседаний, деятельности парламентских фракций, депутатских групп, а также работы парламентских комитетов.

Согласно данным Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, РАДА имеет спутниковую лицензию на 14 часов вещания – с 8.00 до 22.00, действующую до 24 июля 2024 года, а также лицензию на многоканальное телевидение общим объемом 24 часа, которая действует до 16 ноября 2024-го.

В уставе предприятия четко указано, что это государственная телеорганизация, реализующая возложенные на нее задачи по всестороннему освещению деятельности Верховной Рады, комитетов, комиссий, народных депутатов, депутатских фракций и групп, органов местного самоуправления.

Аппарат Верховной Рады утверждает его устав, смету, структуру и штатное расписание, осуществляет внутренний контроль за полнотой поступлений и расходованием бюджетных средств.

Имущество телеканала – государственная собственность, входит в состав имущественного комплекса Верховной Рады.

Финансирование телеканала РАДА осуществляется согласно пункту 5 статьи 13 закона О телевидении и радиовещании:

– Финансирование государственных телерадиоорганизаций за счет средств Государственного бюджета Украины осуществляется только через государственный заказ в порядке и формах, определенных законодательством Украины.

В то же время, на сайте телеканала отсутствует информация о расходовании бюджетных средств, что является нарушением законов о публичной информации и публичных закупках.

Почему возник скандал вокруг финансирования

15 декабря телеканал РАДА приступил к работе в обновленном формате. Его студии находятся в кулуарах парламента, откуда происходят прямые включения. Каждый час выходит выпуск новостей.

На канале сказали, что это пока тестовое вещание, а полноценное начнется 18 января 2022 года.

Конфликт в стенах Рады возник именно из-за значительного увеличения финансирования на его модернизацию, заложенного в бюджете на 2022 год.

В частности, в главной смете страны предусмотрено выделение на нужды телеканала РАДА 378 млн грн, что является существенным увеличением финансирования вещателя. Кроме того, на этой неделе Кабмин должен предоставить каналу дополнительные 15 млн грн.

Сам директор телеканала Вадим Перенчук два дня назад в одном из интервью сообщил, что ранее бюджет был около 60 млн грн, в 2022-м он увеличился на 320 млн грн, то есть в целом на канал РАДА и газету Голос Украины на следующий год выделили 407 млн ​​грн.

Представители некоторых парламентских фракций считают такие расходы неоправданными.

Сегодня нардеп от Евросолидарности, пятый президент Украины Петр Порошенко ворвался в студию телеканала РАДА во время эфира с участием народного депутата от Слуги народа Даниила Гетманцева.

Между оппонентами возник словесный спор. Порошенко заявил, обратившись к зрителям, что на финансирование телеканала незаконно потрачены средства налогоплательщиков.

В итоге руководители фракций на совещании решили вернуть старый формат вещания телеканала РАДА. Отразится ли это на финансировании, пока неизвестно.

Фото: Телеканал РАДА