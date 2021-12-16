Телеканал Рада вернется к старому формату вещания — нардеп

Руководители парламентских фракций на совещании у спикера Руслана Стефанчука договорились вернуть старый формат вещания телеканалу Рада.

Об этом сообщила народный депутат, лидер фракции Батькивщина Юлия Тимошенко журналистам.

— Канал Рада – это канал, который должен выполнять единственную функцию: в прямом эфире доносить трансляции заседания Верховной Рады, заседания комитетов, брифинги депутатов и глав фракций. Поэтому сейчас, на согласительном совете, где находились лидеры фракций, решили вернуться к тому формату трансляций, который на самом деле давал возможность высказаться всем фракциям, всем депутатам, и вернуться к специальному формату работы только с прямыми трансляциями, – объяснила она.