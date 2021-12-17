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Факты / Украина / Политика

Украина не отказывается от Минских договоренностей – Кулеба

Татьяна Забожко редактор ленты
Украина не отказывается от Минских договоренностей – Кулеба

Украинская сторона готова двигаться по пути выполнения Минских договоренностей, однако Россия должна выполнить хотя бы договоренности, достигнутые во время Парижского саммита в Нормандском формате в 2019 году.

Об этом в эфире программы Право на владу сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

– Мы не отказываемся от Минских договоренностей, но все начинается с безопасности. КПВВ с украинской стороны стоят открытыми, с той стороны – закрытыми. Обмен заложниками заморожен, возобновление прекращения огня не происходит.

Украина все это выполнила и готова двигаться вперед. Но Россия должна начать хотя бы с малого – по вопросам безопасности, – сказал министр.

Глава ведомства отрицает, что на Украину давят другие страны относительно выполнения Минских договоренностей.

– За эти два года дипломатии есть четкое понимание, что невозможно давить на президента Владимира Зеленского и невозможно давить на Украину. Мы не в 2014 году, – подчеркнул Дмитрий Кулеба.

По его словам, Украина сейчас имеет достаточно силы и уважения к себе. Так же возросло уважение и к ней.

Фото: Правительственный портал

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