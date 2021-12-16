Уточнение задач движения нацсопротивления: Рада предварительно одобрила закон

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №6302 об уточнении задач национального сопротивления. За проголосовали 308 депутатов.

Законопроект регулирует вопросы полномочий Кабинета министров и военного командования по вопросам выполнения правового режима военного положения и уточняет полномочия органов военного управления ВСУ, в частности, командования Сил специальных операций, которое является организатором движения сопротивления.

Кроме того, законопроектом №6302 уточняется вопрос денежного вознаграждения и регулируются условия подчинения Национальной гвардии Украины в случае введения правового режима военного положения.

Ожидается, что документ обеспечит более эффективное выполнение задач, возложенных на национальное сопротивление.

В июле Верховная Рада приняла во втором чтении закон №5557 об основах национального сопротивления. Согласно документу, он является частью комплексной обороны государства.

Национальное сопротивление предусматривает комплекс мероприятий для максимально широкого привлечения граждан Украины к обеспечению военной безопасности, суверенитета и территориальной целостности страны, сдерживания и отпора агрессии.

Право общего руководства им принадлежит верховному главнокомандующему ВСУ — президенту Украины.