В среду, 15 декабря, после продолжительного перерыва в Брюсселе состоялся очередной саммит Восточного партнерства, одной из ключевых тем которого была ситуация у границ Украины и угроза российской эскалации.

Мероприятие проходило под председательством главы Европейского совета Шарля Мишеля и собрало лидеров стран Евросоюза, а также пяти из шести стран Восточного партнерства: Украины, Молдовы, Грузии, Армении и Азербайджана. Беларусь на саммите в этот раз представлена не была.

Наше государство в Брюсселе представлял президент Владимир Зеленский.

Это был уже шестой саммит Восточного партнерства.

Во время мероприятия звучали заявления в поддержку Украины, предостережения для России на случай эскалации, состоялась встреча лидеров трех из четырех стран-участниц Нормандского формата.

Кроме того, были обнародованы два ключевых итоговых документа саммита: общая декларация и совместное заявление лидеров государств Ассоциированного трио (Украина, Грузия и Молдова).

Факты ICTV решили спросить у политологов, какими являются ключевые итоги, сигналы и месседжи саммита в Брюсселе.

Что такое Восточное партнерство

Для начала следует разобраться, что такое Восточное партнерство.

Это внешнеполитическая инициатива Евросоюза, начатая в мае 2009 года. Она распространяется на шесть стран: Украину, Молдову, Грузию, Азербайджан, Беларусь и Армению.

Цель инициативы – углубление отношений шести государств с ЕС. Она, в частности, предполагает создание углубленных зон свободной торговли, либерализацию визового режима между Евросоюзом и государствами-партнерами.

Учредительный саммит Восточного партнерства был организован 7 мая 2009 года в Праге. С тех пор состоялось шесть саммитов.

Пятый саммит был проведен в 2017 году, а последний, шестой, накануне.

Параллельно Украина, Молдова и Грузия продвигают еще одну инициативу – Ассоциированное трио. Она предусматривает выделение этих трех стран, которые подписали соглашения об ассоциации с Евросоюзом и стремятся к евроинтеграции, в отдельную группу.

Ключевые сигналы и месседжи саммита: оценки политологов

В комментарии Фактам ICTV политолог Владимир Фесенко выделил два ключевых сигнала шестого саммита Восточного партнерства:

1. Первый – совместное заявление трех государств Ассоциированного трио (Украина, Грузия и Молдова), в котором они четко задекларировали свое стремление к членству в Евросоюзе. Заявление содержит призыв к ЕС поддержать такой выбор трех стран.

По словам политолога, проект Восточное партнерство в последнее время переживает структурный кризис. Ведь только три из шести стран, на которые эта инициатива распространяется, действительно стремятся к интеграции в ЕС (а именно Украина, Грузия и Молдова). Армения и Азербайджан таких стремлений не выражают, а Беларусь в целом вошла в конфликт с Евросоюзом на фоне искусственно созданного миграционного кризиса.

– Ключевой сигнал, сформулированный, посланный на этом саммите, – это совместное заявление трех стран, которые являются ассоциированными партнерами Евросоюза и стремятся к европейской перспективе. Они совместно заявили о своих стремлениях к европейской перспективе, к членству в ЕС. Почему это важно? Потому что уже давно ощущается структурный кризис внутри этого проекта Восточное партнерство, — отметил Фесенко.

Политолог объяснил, что возникает потребность в реформировании инициативы Восточное партнерство и выделении отдельной программы для трех стран, стремящихся к дальнейшей евроинтеграции. Однако в Евросоюзе пока не решаются на такой шаг.

– Однако шаг вперед сделан. Кроме заявления стран Ассоциированного трио, следует отметить, что Евросоюз в совместном заявлении по итогам саммита признал эти стремления и особые отношения со странами Ассоциированного трио. В этом смысле, я считаю, сделан пусть не очень большой, но важный шаг вперед в развитии европейских стремлений Украины и наших партнеров по евроинтеграции – Молдовы и Грузии, — подчеркнул Фесенко.

2. Вторым ключевым результатом саммита, по словам политолога, является ряд важных встреч, которые провел в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский с руководителями НАТО, Евросоюза, лидерами Франции, Германии и других государств.

Во время этих переговоров, в частности, были скоординированы действия по сдерживанию агрессии России.

– Последние встречи (с лидерами Франции и Германии – Ред.) были важны для возобновления переговоров в Нормандском формате, которые заблокированы Россией. Но в то же время встречи с руководителями Германии и Франции, а также с руководством НАТО и Евросоюза важны с точки зрения координации действий в сдерживании российской агрессии, риски которой сейчас обострились, — объяснил Владимир Фесенко.

Политический консультант Александр Мусиенко в комментарии Фактам ICTV выразил мнение, что в целом саммит был удачным для Украины.

– Если мы говорим о Восточном партнерстве, то для Украины он (саммит, – Ред.) удачен. Давайте посмотрим, для чего Восточное партнерство. Оно для того, чтобы приближать страны – Украину, Грузию, Молдову, Азербайджан и Армению к Евросоюзу. И по этим критериям Украина, наверное, сейчас наиболее приближена к ЕС, — заявил эксперт.

Мусиенко подчеркнул, что общий результат саммита, то, как в Брюсселе приняли президента Владимира Зеленского, встречи, которые он провел, темы обсуждения можно воспринимать в положительном ключе.

Эксперт напомнил, что сейчас в Совете ЕС председательствует Словения. И именно эта страна накануне поддержала интеграцию Украины в Евросоюз (была подписана декларация о поддержке европейской перспективы нашего государства).

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Словении Янез Янша после подписания декларации

– Еще один момент, который я бы выделил и считаю очень важным, это то, что президент Украины провел встречу со своим азербайджанским коллегой (Ильхамом Алиевым – Ред.). Потому что с Азербайджаном нам нужно развивать сотрудничество и в сфере безопасности, и экономическое. И они обсудили возможность проведения саммита трех государств – Украины, Турции, Азербайджана – в Киеве в феврале, – добавил Александр Мусиенко.

Среди негативных моментов саммита эксперт выделил очередное упоминание о необходимости проведения реформ и борьбы с коррупцией.

– Больше позитива. К негативу я бы все-таки отнес то, что нам еще раз напоминают о реформах. И еще раз мы слышим о том, что нужна борьба с коррупцией, продолжать судебную реформу, создавать инвестиционные привлекательные условия для бизнеса. То есть это не исчезает и не снимается еще с повестки дня. И здесь нам нужно очень активно работать, – рассказал Мусиенко.

А политолог Игорь Рейтерович в комментарии Фактам ICTV отметил, что самый важный результат саммита для Украины – сам факт этой встречи. То, что Владимир Зеленский смог пообщаться с лидерами Евросоюза, Германии и Франции.

– То есть, определенное согласование позиций произошло относительно последних событий вокруг Украины, которые были непосредственно связаны с агрессией Российской Федерации, — заявил политолог.

Участники саммита Восточного партнерства во время церемонии фотографирования. Брюссель, 15 декабря 2021 года

Европерспективы Украины: чего ожидать

Политолог Владимир Фесенко советует не завышать ожиданий относительно сроков европейской интеграции Украины.

– Нам не нужно иметь завышенные ожидания. К сожалению, сейчас не та ситуация, когда мы можем получить быстрый и положительный ответ на наше стремление к членству в ЕС. И раньше оснований для этого не было. И сейчас их нет. Но тактика, сформировавшаяся уже годами, на мой взгляд, действенна, другой альтернативы я не вижу сегодня. Ее можно сформулировать народной поговоркой: вода камень точит. Мы должны двигаться вперед на каждом таком саммите, и в двусторонних отношениях, и вместе с нашими партнерами по Ассоциированному трио. Мы должны углублять нашу интеграцию, — подчеркнул политолог.

Фесенко добавил, что для получения членства в ЕС Украине нужно демонстрировать успехи в экономическом, политическом реформировании, демократическом развитии. Политолог напомнил, что существует проблема войны Украины с Россией, которая также сдерживает Евросоюз от предоставления членства.

– Но все равно наша задача – двигаться вперед, преодолевать препятствия, которые создает нам Россия. И, к сожалению, создают некоторые страны Евросоюза. Поэтому в данном смысле саммит все же стал пусть маленьким, но шагом вперед в наших отношениях с Евросоюзом, – добавил политолог.

В то же время, политолог Игорь Рейтерович расценивает как более формальное заявление в итоговой декларации саммита, в котором признано стремление Ассоциированного трио (в том числе Украины) к расширению сотрудничества с ЕС.

– То, что эта перспектива была нам в очередной раз подтверждена, это тот обязательный минимум и обязательная программа, которую мы должны были получить. Она была получена на этом саммите. Здесь мы никоим образом не уступили какие-то позиции. Но, с другой стороны, и прорыва никакого не произошло, – объяснил он.

Угроза российской эскалации: сигналы Брюсселя

Как отметил Владимир Фесенко, по сравнению с 2014 годом (началом российской агрессии против Украины) Запад сейчас изменил подход к ситуации и начал действовать на опережение. В частности, предупреждая Россию о тяжелых последствиях военной эскалации.

– На мой взгляд, все же по сравнению с 2014 годом есть шаг вперед. Уже сейчас западные государства, даже те, кто хочет сохранить нормальные отношения с РФ, уже действуют на опережение. Они предупреждают россиян заранее о санкциях, о жестких санкциях. Это то, чего не было в 2014 году. Тогда реагировали постфактум, а сейчас предупреждают. И в принципе это важный и, как показывает опыт, достаточно действенный инструмент сдерживания, — считает политолог.

По словам Фесенко, важно и то, что Украина постоянно контактирует со странами Евросоюза, сотрудничает и выстраивает своеобразный общий фронт для сдерживания российской агрессии. И это прослеживалось на саммите в Брюсселе.

– Здесь тоже есть проблемные моменты. Боятся некоторые европейские страны России. И когда они видят русского медведя на задних лапах, который ревет и угрожает, то они склонны идти на компромиссы с ним. И здесь нужно четко говорить, и президент Зеленский об этом четко говорит: есть компромиссы, которые для нас неприемлемы. Очень хорошо, что и генсек НАТО это поддерживает. И я думаю, это понимают и руководители Германии и Франции. Но они пытаются искать гибкий вариант отношений с Россией, чтобы не раздражать россиян и одновременно действительно сдерживать их от агрессивных действий против Украины. Посмотрим, как это сработает, – уточнил политолог.

Игорь Рейтерович обратил внимание на то, что в заявлениях западных лидеров относительно агрессии и возможной эскалации со стороны России не было разногласий, что тоже является позитивным моментом.

– Было заявление о том, что если РФ только попытается напасть на Украину, в экономическом плане это для нее закончится катастрофой. Это очень ясно прозвучало… Поэтому ситуация улучшилась с точки зрения единой позиции Украины и наших западных партнеров. Но понятно, что опасность никуда не делась, поскольку Россия всю эту историю перевернула в сторону получения дополнительных гарантий исключительно для себя. В контексте гарантий безопасности НАТО. Как я понимаю, это предполагает невозможность расширения НАТО дальше на восток, в первую очередь, в Украину, — подчеркнул политолог.

Рейтерович добавил, что теперь лидеры Германии и Франции Эммануэль Макрон и Олаф Шольц, вероятно, продолжат попытки посадить РФ за стол переговоров для дипломатического решения ситуации на востоке Украины.

Нормандский формат: перспективы проведения встречи

Как известно, одной из ключевых встреч саммита Восточного партнерства были переговоры президента Украины Владимира Зеленского с лидером Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем. Их итогом стало требование к РФ возобновить конструктивную работу в Нормандском формате.

Согласно прогнозу Игоря Рейтеровича, в ближайшее время могут появиться более четкие заявления по поводу организации и сроков проведения встречи нормандской четверки.

– Мы, к сожалению, пока не услышали никаких заявлений по поводу интенсификации Нормандского, Минского форматов. Но они, скорее всего, появятся в течение нескольких дней. Тут, наверное, проходят согласования на уровне дипломатических представительств, — считает политолог.

Рейтерович выразил мнение, что вероятность проведения встречи в Нормандском формате с участием России после саммита увеличилась. Политолог считает, что, скорее всего, Франция и Германия будут поднимать этот вопрос перед РФ.

Рейтерович прогнозирует, что встреча в Нормандском формате с большей вероятностью может состояться уже после Нового года.

– Это может быть конец этого года под Новый год. Вероятность есть, она достаточно высока. Но, скорее всего, это все-таки будет уже после Нового года. Поскольку нужно выходить с каким-то общим видением, общим планом. Или, по крайней мере, с перечнем тех вопросов, которые нуждаются в первоочередном решении, — подчеркнул политолог.

Политический консультант Александр Мусиенко также считает положительным моментом проведение на полях саммита переговоров по восстановлению Нормандского формата.

– Важна встреча в составе “нормандской тройки”, назовем ее так. Потому что без Путина это неполноценный формат. Но то, что это произошло уже с новым канцлером Германии, и обсуждались возможности проведения новой встречи, вопросы российско-украинского конфликта, которые для нас важны, — я считаю, что это хорошо и положительно. Увидим, как это повлияет на будущее: на встречу, состоится ли она, на повестку дня этой встречи, – объяснил Мусиенко.

А политолог Владимир Фесенко подчеркнул, что эти переговоры на полях саммита важны не только для реанимации Нормандского формата, но и для сдерживания России от дальнейшей агрессии.

В то же время Фесенко не ожидает достижения в ближайшее время каких-либо значительных компромиссов по Донбассу.

– По Донбассу единственное, что возможно, если получится, – договориться о прекращении огня. Но сейчас главное – через активизацию переговорного процесса привлекать Россию больше к переговорам, выводить ее из состояния демонстрации угроз и агрессии по отношению к нашей стране. Как показывает опыт, в принципе это возможно. И это задача минимум, шанс на это есть, — подытожил политолог.

Северный поток-2: отсутствие упоминаний в итоговой декларации

Комментируя отсутствие упоминаний о российском газопроводе Северный поток-2 в итоговой декларации саммита, Владимир Фесенко объяснил, что, во-первых, этот вопрос не связан с Восточным партнерством.

Во-вторых, вокруг этого российского проекта в Европе сложилась неоднозначная ситуация. В то же время, политолог считает определенной победой уже тот факт, что Северный поток-2 до сих пор не сертифицирован.

– Что это (сертификацию, — Ред.) не сделали сразу, особенно в условиях нынешнего энергетического кризиса в Европе и безумных цен на газ. Немцы тоже показывают определенный характер, используя тему сертификации Северного потока-2 как инструмент сдерживания России. Но здесь следует понимать: этот поток заработает. Я выражаю, возможно, непопулярное мнение, но нужно быть реалистом. Другое дело, и это может быть: поставить в жесткие рамки. В частности, чтобы Северный поток работал не в полном объеме. Ну и второе – чтобы принуждать Россию к продолжению транзита своего газа через украинскую трубу после 2024 года, – отметил Владимир Фесенко.

А по данным Игоря Рейтеровича, у украинской делегации была идея вынести тему Северного потока-2 на саммит. Однако в Брюсселе на это не пошли, поскольку не хотели лишний раз раздражать Москву.

– Я знаю, что точно у нашей стороны была такая идея, и мы это предлагали. Но страны ЕС на это не пошли, потому что понимают, что это будет дополнительно провоцировать, раздражать Россию. Поэтому они решили пока ограничиться такими ритуально-протокольными заявлениями, но призывая РФ все же сесть за стол переговоров и все спорные вопросы решить там, – отметил политолог.