Если были угрозы, нужно возбудить дело: Арахамия о скандале с Гогилашвили

Глава депутатской фракции Слуга народа Давид Арахамия прокомментировал скандал с экс-замминистром внутренних дел Александром Гогилашвили. На днях его уволили из-за инцидента на блокпосте в зоне ООС, где он ругался с правоохранителями, потому что они его не узнали.
В эфире телеканала Рада Арахамия заявил, что Гогилашвили понес политическую ответственность, заключающуюся в увольнении. На вопрос журналиста, должен ли он понести уголовную ответственность за угрозы правоохранителям, Арахамия ответил, что да, если угрозы были.
– Если там есть угроза, то пусть заводят дело, конечно, соответствующие правоохранительные органы.
Давид Арахамия также высказался по поводу слухов о том, что Гогилашвили имеет российское гражданство. Он отметил, что, по данным неформальных каналов, это не правда. Однако он не берет ответственность за эти слова, ведь это кто-то должен проверить и доказать.
– Но каждый такой инцидент должен научить государство как-то реагировать превентивно на будущее.
Скандал из Гогилашвили
Александр Гогилашвили устроил скандал на блокпосту в зоне ООС. Он возмутился, что правоохранители остановили его автомобиль для проверки документов и не узнали его.
Позже соответствующее видео опубликовали в сети, оно быстро стало обсуждаемым.
Потом появилось еще одно видео, где чиновник ругается с патрульным в Киеве. Так же потому, что его авто остановили для проверки документов и не узнали его.
13 декабря Кабинет министров уволил Александра Гогилашвили по собственному желанию. Он признал свою вину и извинился за излишнюю эмоциональность.