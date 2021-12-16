Если были угрозы, нужно возбудить дело: Арахамия о скандале с Гогилашвили

Глава депутатской фракции Слуга народа Давид Арахамия прокомментировал скандал с экс-замминистром внутренних дел Александром Гогилашвили. На днях его уволили из-за инцидента на блокпосте в зоне ООС, где он ругался с правоохранителями, потому что они его не узнали.

В эфире телеканала Рада Арахамия заявил, что Гогилашвили понес политическую ответственность, заключающуюся в увольнении. На вопрос журналиста, должен ли он понести уголовную ответственность за угрозы правоохранителям, Арахамия ответил, что да, если угрозы были.

– Если там есть угроза, то пусть заводят дело, конечно, соответствующие правоохранительные органы.

Давид Арахамия также высказался по поводу слухов о том, что Гогилашвили имеет российское гражданство. Он отметил, что, по данным неформальных каналов, это не правда. Однако он не берет ответственность за эти слова, ведь это кто-то должен проверить и доказать.

– Но каждый такой инцидент должен научить государство как-то реагировать превентивно на будущее.

Скандал из Гогилашвили

Александр Гогилашвили устроил скандал на блокпосту в зоне ООС. Он возмутился, что правоохранители остановили его автомобиль для проверки документов и не узнали его.

Позже соответствующее видео опубликовали в сети, оно быстро стало обсуждаемым.

Потом появилось еще одно видео, где чиновник ругается с патрульным в Киеве. Так же потому, что его авто остановили для проверки документов и не узнали его.

13 декабря Кабинет министров уволил Александра Гогилашвили по собственному желанию. Он признал свою вину и извинился за излишнюю эмоциональность.