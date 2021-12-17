В пятницу, 17 декабря, в Верховной Раде Украины состоится традиционный час вопросов к правительству. Перед нардепами выступит с докладом премьер-министр Денис Шмыгаль.

Заседание парламента традиционно начнется в 10.00.

Доклад главы Кабинета министров является первым вопросом повестки дня. Он будет посвящен социально-экономической ситуации в Украине. Премьер также расскажет о мерах, предпринимаемых Кабмином для решения проблемных вопросов.

Далее нардепы планируют принять постановление о праздновании памятных дат и юбилеев в 2022-2023 годах. После этого они перейдут к рассмотрению законопроектов в первом и втором чтениях.

Среди важных законодательных инициатив, попавших в сегодняшнюю повестку дня, есть три законопроекта об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении (№ 2683, 2683-2, 2683-3). Народные депутаты могут их рассмотреть повторно в первом чтении.

Для повторного рассмотрения с предложениями президента предлагается закон Об административной процедуре (№3475).

Также нардепы могут повторно рассмотреть закон об усовершенствовании правового регулирования финансирования деятельности партий (с предложениями президента Украины, № 5253-1).

К первому чтению предложены законопроекты об:

• установлении нового праздника – Дня украинской государственности (президентский законопроект № 5864);

• административной ответственности граждан за нарушение таможенных правил (№ 6051);

• утверждении Общегосударственной целевой научно-технической космической программы на 2021-2025 годы (№ 6129);

• усовершенствовании законодательства по вопросам защиты животных от жестокого обращения в развлекательной деятельности (№ 5409).

Во втором чтении народные избранники планируют рассмотреть законопроекты:

• об установлении ответственности за подделку документов, касающихся профилактических прививок (№ 6084);

• о государственной поддержке сферы спорта (№4577);

• о зачислении акцизного налога с реализации табачных изделий субъектами розничной торговли (№ 5719);

• о налогообложении товаров, пересылаемых в международных почтовых и экспресс-отправлениях (№4278 и №4279);

• о налогообложении доходов от деятельности по организации и проведению лотерей и азартных игр (№ 2713-д);

• о лекарственных средствах (№5547);

• об антидопинговой деятельности в спорте (№ 5099);

• об усовершенствовании механизма регулирования выбросов загрязняющих веществ в воздух (№ 5339);

• об Общегосударственной целевой социальной программе Питьевая вода Украины на 2022 – 2026 годы (№ 5723);

• о сохранении лесов (№5650);

• об усовершенствовании основ деятельности Государственного бюро расследований (№ 5305).

Кроме того, в повестку дня включен ряд законопроектов о ратификации соглашений и конвенций. Есть и несколько проектов законов о выходе из соглашений СНГ (Содружества Независимых Государств).